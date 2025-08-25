NVIDIA готовит урезанный Blackwell B30 для Китая — всего 80% от полной мощности

Это решение связано с требованиями Вашингтона, согласно которым чипы для Китая должны быть на 30–50% слабее оригинала. Ранее запрет на поставки H20 обернулся для NVIDIA потерями в размере $5,5 млрд, но вскоре ограничения смягчили.

Так, компании разрешили экспортировать урезанные модели при условии отчисления 15% дохода в бюджет США. Но в Китае встречные шаги восприняли скептически — местные власти назвали H20 устаревшим и небезопасным, а государственные СМИ открыто отговаривали компании от закупок.

Тем не менее, спрос на чипы NVIDIA в Китае сохраняется: многие заказчики всё ещё предпочитают их местным аналогам HUAWEI из-за зрелой экосистемы софта.

Если B30 получит одобрение, NVIDIA может удержать позиции, но слишком сильное ограничение производительности сыграет на руку китайским конкурентам.