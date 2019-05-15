NVIDIA готовит ускоренные видеокарты по прежней цене

Компания NVIDIA готовит к выпуску обновлённую серию видеокарт GeForce RTX 20 на базе архитектуры Turing. Об этом сообщил ресурс RedGamingTech со ссылкой на собственные источники.

Обновлённая линейка призвана конкурировать с будущими ускорителями AMD Radeon Navi, выпуск которых ожидается в ближайший квартал для массового игрового рынка. Анонс серии AMD должен состояться 10 июня, а продажи начаться — в начале июля.

По слухам, новые GeForce RTX 20 получат ускоренную видеопамять GDDR6, повышенную частоту графического ядра и больше потоковых процессоров. При этом цены останутся на уровне прошлых моделей.