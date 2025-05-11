NVIDIA готовится анонсировать видеокарты RTX 50XX раньше CES 2025

Первоначально предполагалось, что официальный анонс новых графических ускорителей на базе архитектуры Blackwell состоится на выставке CES 2025, однако теперь есть вероятность, что компания раскроет первые подробности еще до этого мероприятия.

Отметим, что NVIDIA нередко предпочитает проводить собственные презентации для демонстрации новых продуктов, вместо анонсов на крупных выставках.

Например, компания представила серию GeForce RTX 30XX именно на своем отдельном мероприятии, что позволило сосредоточить внимание на новых технологиях и возможностях.

Поэтому возможный анонс GeForce RTX 50XX может пройти до конца 2024 года, что особенно заинтересует геймеров и профессионалов, ожидающих новый виток в производительности.