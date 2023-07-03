NVIDIA GTX наносит ответный удар: названа самая популярная видеокарта среди Steam-игроков

22:11, 03 июля 2023
1 мин.
NVIDIA GTX наносит ответный удар: названа самая популярная видеокарта среди Steam-игроковА вместе с ней и наиболее распространённая ПК-сборка
По данным отчёта Steam Hardware & Software Survey, Windows 11 становится все более популярной среди пользователей, но Windows 10 всё ещё доминирует на рынке игроков.
Но куда интереснее то, какой системой обладет среднестатистический игрок Steam. Оказалось, что если говорить о показателях в июне, то это геймер с:
- процессором Intel с тактовой частотой от 2,3 до 2,69 ГГц;
- видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1650;
- 16 ГБ оперативной памяти;
- монитором с разрешением 1080p.
Интересно, что после видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650 вторым по популярности стала RTX 3060, установленная у 4,60% пользователей. Популярная ранее модель GTX 1060 заняла третье место со своими 4,45%.