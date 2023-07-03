NVIDIA GTX наносит ответный удар: названа самая популярная видеокарта среди Steam-игроков

Но куда интереснее то, какой системой обладет среднестатистический игрок Steam. Оказалось, что если говорить о показателях в июне, то это геймер с:

процессором Intel с тактовой частотой от 2,3 до 2,69 ГГц;

видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1650;

16 ГБ оперативной памяти;

монитором с разрешением 1080p.

Интересно, что после видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650 вторым по популярности стала RTX 3060, установленная у 4,60% пользователей. Популярная ранее модель GTX 1060 заняла третье место со своими 4,45%.