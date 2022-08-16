NVIDIA и AMD снизят цены на самые новые видеокарты уже в августе 2022 года

И, как это часто бывает, накануне масштабного анонса, планируется крупный ценопад на актуальную линейку. По крайней мере, об этом сообщает китайский ритейлер ZOL со ссылкой на собственные источники из цепочки поставщиков.

Продавец утверждает, что не только NVIDIA, но и AMD планирует снизить стоимость на свои актуальные видеокарты. Произойти это должно уже в конце текущего месяца.

При этом модели серии RTX 30XX подешевеют сильнее решений от «красных». Так, есть шансы, что топовая RTX 3090 Ti будет продаваться в два раза дешевле рекомендованной розничной цены.

Отметим, что падение цен на видеокарты наблюдается последние несколько месяцев. Не последнюю роль в этом сыграл тот факт, что основные криптовалюты резко упали в цене, а часть из них планирует отказаться от текущих алгоритмов майнинга.