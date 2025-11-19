NVIDIA и AMD временно откажутся от недорогих видеокарт из-за роста цен на память

Причина — резкий рост стоимости видеопамяти, которая начинает занимать слишком большую долю в себестоимости GPU. Если тренд сохранится, выпуск бюджетных моделей станет экономически невыгодным.

Спрос со стороны компаний, работающих с ИИ, а также дата-центров остаётся крайне высоким. Из-за этого дорожают DRAM, NAND и особенно HBM — ключевые типы памяти, используемые в современных ускорителях. Аналитики ожидают, что в 2026 году дефицит только усилится.

На этом фоне AMD уже обсуждает повышение цен на всю линейку Radeon RX 9000, а NVIDIA может аналогично поднять стоимость RTX 50XX.

Партнёры вроде Asus, по информации KED, рассматривают сокращение вариантов конфигураций и будут продвигать модели, для которых дорогая память экономически оправдана — то есть флагманские и субфлагманские видеокарты.