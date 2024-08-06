NVIDIA купила ИИ-компанию, чтобы... закрыть ее

Так, в мае NVIDIA приобрела эту израильскую компанию за $700 млн. Run:ai создала платформу, позволяющую оптимизировать использование графических процессоров, что могло бы снизить спрос на чипы самой NVIDIA.

Министерство юстиции также проверяет, не планировала ли компания «похоронить» технологии Run:ai, которые могут уменьшить количество необходимых GPU для ИИ-проектов.

Эта платформа позволяет эффективно распределять вычислительные мощности, предотвращая ошибки памяти и ускоряя обучение ИИ-моделей.

Эксперты полагают, что покупка Run:ai могла быть направлена на сокращение конкуренции и сохранение доминирующего положения NVIDIA на рынке ИИ-чипов.

Представитель компании уже заявил, что IT-гигант строго соблюдает законы и предоставляет свои решения для использования в любом облаке и на предприятиях. Он подчеркнул, что NVIDIA выигрывает благодаря своим заслугам и инновациям, а не скупке стартапов.