NVIDIA начала тестирование в Китае новых антисанкционных ИИ-ускорителей

Опубликовано 22 февраля 2024, 23:54
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NVIDIA начала тестирование в Китае новых антисанкционных ИИ-ускорителейВ соответствии с экспортным контролем США
Генеральный директор NVIDIA, Дженсен Хуанг, сообщил о начале тестирования в Китае образцов двух новых ИИ-ускорителей, разработанных в соответствии с правилами экспортного контроля США. Эти чипы — часть антисанкционных мер, предпринятых NVIDIA для поддержания своего присутствия на китайском рынке.
Ранее NVIDIA готовила три чипа — H20, L20 и L2, которые сочетают в себе передовые функции для работы с искусственным интеллектом. Однако их вычислительная мощность была ограничена в соответствии с правилами США. Ожидалось, что H20 станет доступен в ноябре 2023 года, но из-за сложностей при интеграции в серверы его выпуск был отложен.
Хуанг отметил, что чипы соответствуют новым экспортным правилам и не требуют лицензии. Компания ожидает обратную связь клиентов и готова к борьбе за свой бизнес на китайском рынке, который подвергся строгим ограничениям из-за санкций США.
Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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