NVIDIA начала тестирование в Китае новых антисанкционных ИИ-ускорителей

Ранее NVIDIA готовила три чипа — H20, L20 и L2, которые сочетают в себе передовые функции для работы с искусственным интеллектом. Однако их вычислительная мощность была ограничена в соответствии с правилами США. Ожидалось, что H20 станет доступен в ноябре 2023 года, но из-за сложностей при интеграции в серверы его выпуск был отложен.

Хуанг отметил, что чипы соответствуют новым экспортным правилам и не требуют лицензии. Компания ожидает обратную связь клиентов и готова к борьбе за свой бизнес на китайском рынке, который подвергся строгим ограничениям из-за санкций США.