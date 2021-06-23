NVIDIA начнёт производить больше среднебюджетных видеокарт RTX 3060 уже в июне

Казалось бы, свежие вести от азиатских СМИ могли бы обнадёжить — судя по их словам, NVIDIA планирует начать усиленное производство относительно недорогих RTX 3060 уже в июне. Но, к сожалению, первые партии будут предназначены исключительно для интернет-кафе и игровых клубов, пишет Hardware Times.

Всё дело в том, что в этих страна такие заведения пользуются огромной популярностью.

Отметим, что уже июльские партии будут отправлены в розничные сети. А это значит, что какая-то из этих видеокарт может оказаться в ваших и наших руках, причём по достаточно демократичным ценам.

Напомним, что в целом дефицит видеоадаптеров линейки Ampere и консолей PlayStation 5 намечен до конца 2021 или даже до начала 2022 годов.