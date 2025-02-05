NVIDIA наконец-то назвала дату релиза RTX 5070 Ti

Опубликовано 05 февраля 2025, 07:231 мин.
NVIDIA наконец-то назвала дату релиза RTX 5070 TiНо про базовую RTX 5070 все еще ни слова
NVIDIA подтвердила, что RTX 5070 Ti выйдет 20 февраля. За день до этого, 19 февраля, будет снято эмбарго на обзоры моделей с рекомендованной ценой (MSRP).
Версии с нестандартным охлаждением и разгонными частотами получат обзоры в день релиза.
Компания не планирует выпускать Founders Edition, поэтому все карты будут от партнеров. Запасы MSRP-версий будут ограничены, как это было с RTX 5090 и 5080.
Что касается базовой RTX 5070, не Ti, точная дата пока неизвестна, но релиз ожидается в феврале.
Отметим, что AMD, в свою очередь, планирует запуск Radeon RX 9070 в марте. Но выход новинок NVIDIA может ускорить релиз, все ради конкуренции с RTX 5070.