NVIDIA наконец-то раскрыла полные характеристики видеокарт RTX 5070 и RTX 5070 Ti

Модель RTX 5070 Ti базируется на урезанной версии графического процессора GB203. Видеокарта получила 8960 ядер CUDA, 70 RT-ядер 4-го поколения и 96 блоков растеризации.

Ее пиковая тактовая частота составляет 2452 МГц, а теоретическая производительность в FP32 — 43.9 TFLOPS.

Более доступная RTX 5070 построена на совершенно новом GPU GB205, содержащем 31.1 млрд транзисторов. Площадь кристалла — 263 мм². Видеокарта оснащена 6144 ядрами CUDA, 48 RT-ядрами 4-го поколения и 80 блоками растеризации.

Ее максимальная тактовая частота достигает 2512 МГц, а производительность FP32 составляет 30.9 TFLOPS.

Судя по характеристикам, RTX 5070 Ti получилась заметно мощнее, чем ожидалось, а RTX 5070 станет крепким выбором для тех, кто хочет производительность уровня старших моделей, но за меньшие деньги.