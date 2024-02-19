NVIDIA научилась быстрее доставлять собственные ИИ-процессоры до покупателей

Согласно данным аналитиков, усилия компании по диверсификации цепочки поставок, наконец, начали приносить результаты.

Теперь время ожидания их GPU для искусственного интеллекта сократилось с 8-11 месяцев до 3-4 месяцев.

Причины такого существенного уменьшения сроков поставок пока не разглашаются, но известно, что команда NVIDIA работает над увеличением производственных мощностей партнеров, в том числе с Samsung Foundry для управления производством HBM.

Кроме того, существующие партнеры, такие как TSMC и SK hynix, также быстро расширяют свои производственные мощности.

Согласно отчетам, TSMC до конца текущего года достигнет объема выпуска 32 000 единиц CoWoS, что является значительным увеличением по сравнению с началом 2023 года.

Однако не всё так радужно для NVIDIA из-за ухудшения интереса к их продукции в области искусственного интеллекта из-за политической ситуации.

С запретом на экспорт современных GPU H100 и A100 в Китай, фирма уже испытывает снижение продаж, поскольку китайские клиенты являются значительной частью доходов NVIDIA от сегмента центров обработки данных.