NVIDIA назвала дату релиза RTX 5060 8 ГБ и RTX 5060M — 19 мая

Новинка рассчитана на бюджетный сегмент и станет конкурентом AMD Radeon RX 9060. RTX 5060 получит 3840 CUDA-ядер — это на 25% больше, чем у предшественника.

Карта будет оснащена 8 ГБ видеопамяти стандарта GDDR7 с пропускной способностью 28 Гбит/с и 128-битной шиной, что даст прибавку к общей пропускной способности почти на 64%. Энергопотребление также выросло: TDP составит 145 Вт, что на 35 Вт больше, чем у RTX 4060.

Накануне PNY засветила свою версию RTX 5060 8 ГБ в онлайн-каталоге Best Buy с ценником $299. Ожидается, что это и станет официальной рекомендованной ценой. Вместе с настольной версией дебютирует и мобильная RTX 5060M.

Несмотря на обновлённую память, объём видеопамяти остался прежним — 8 ГБ. С учётом провального старта RTX 5060 Ti, именно этот фактор может стать камнем преткновения и для новой модели.