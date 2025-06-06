Nvidia просто пошутила: на сайте компании появилась видеокарта-кирпич за $0

По мнению обозревателей, это своеобразное напоминание о прошлых аферах с настоящими строительными кирпичами, которые покупатели получали от мошенников вместо видеокарт. В шуточном объявлении кирпич сравнивается с моделью RTX 5060, но с расхождениями в информации об объёме памяти и частоты: вместо этих характеристик в объявлении стоят пропуски.

Считается, что легкомысленное объявление — это внутренняя шутка, которая случайно стала достоянием общественности, демонстрируя юмор сотрудников Nvidia.

VideoCardz отметил, что, скорее всего, эта запись является внутренней шуткой, попавшей на платформу, и подчёркивает отношение техногиганта к «кирпичам», а также наличие у кого-то из сотрудников компании юмористического таланта.