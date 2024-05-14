NVIDIA объединилась с Mediatek для создания дебютного ПК-процессора

По информации от аналитиков, новый чип будет произведен на 3-нм техпроцессе от TSMC, что позволит ему составить достойную конкуренцию на рынке.

Согласно отчетам, совместно разработанный процессор будет ориентирован на сегмент ИИ ПК, который, как ожидается, значительно вырастет к 2027 году.

MediaTek уже доказала свою способность создавать высокопроизводительные чипы, в частности, благодаря своему последнему продукту Dimensity 9300, который получил высокие оценки от аналитиков Morgan Stanley.

NVIDIA, в свою очередь, добавит в совместный проект свои передовые технологии в области графической производительности. Ожидается, что новый процессор будет стоить около $300, что делает его одним из наиболее дорогих компонентов на рынке.

Массовое производство нового чипа начнется в I половине 2025 года, а верификация дизайна запланирована на IV квартал года текущего.