Nvidia обновила драйвер Game Ready до версии 566.03

Опубликовано 23 октября 2024, 12:001 мин.
Nvidia обновила драйвер Game Ready до версии 566.03Но исправлены ещё не все ошибки
Компания Nvidia обновила драйвер для видеокарт, совместимый с десктопными видеокартами, начиная с серии GeForce 700, и мобильными — от GeForce 800M до RTX 40. Драйвер обновлён до версии 566.03.
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Обновлённый драйвер оптимизирует производительность видеокарт Nvidia и обеспечивает наилучшее качество в новейших играх c поддержкой DLSS 3.
Кроме того, Game Ready нацелен на исправление багов, вызывающих сбой настроек Digital Vibrance, из-за чего они часто не сохранялись при перезагрузке устройства или выходе из спящего режима.
Обновлённый драйвер также подготовка к релизу исправлений для решения проблемы некорректного отображения загрузки ЦП в ПО Corsair ICUE/Bluestacks: отображается более высокая загрузка, чем есть на самом деле.