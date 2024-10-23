Nvidia обновила драйвер Game Ready до версии 566.03

Обновлённый драйвер оптимизирует производительность видеокарт Nvidia и обеспечивает наилучшее качество в новейших играх c поддержкой DLSS 3.

Кроме того, Game Ready нацелен на исправление багов, вызывающих сбой настроек Digital Vibrance, из-за чего они часто не сохранялись при перезагрузке устройства или выходе из спящего режима.

Обновлённый драйвер также подготовка к релизу исправлений для решения проблемы некорректного отображения загрузки ЦП в ПО Corsair ICUE/Bluestacks: отображается более высокая загрузка, чем есть на самом деле.