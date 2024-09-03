NVIDIA обновила слоган видеокарт линейки RTX

Опубликовано 03 сентября 2024, 08:081 мин.
NVIDIA обновила слоган видеокарт линейки RTXС акцентом на ИИ
NVIDIA, внезапно, сменила слоган своей линейки видеокарт RTX на «Powering Advanced AI» («Поддержка передового ИИ»).
Это изменение подчеркивает акцент компании на развитии и интеграции технологий искусственного интеллекта в свои продукты.
Новый слоган появился на фоне стремительного роста интереса к ИИ и расширения его применения, включая технологии DLSS, ChatRTX и тд, которые уже стали неотъемлемой частью экосистемы NVIDIA.
Фраза также отражает усилия компании по обеспечению «ИИ ПК» — мощных пользовательских платформ, которые могут обрабатывать сложные задачи с использованием ИИ.
Теперь новый слоган используется в официальных логотипах, которые можно увидеть на продуктах, предлагаемых OEM-партнерами NVIDIA, а также на готовых ПК и ноутбуках с GeForce RTX.