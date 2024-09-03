NVIDIA обновила слоган видеокарт линейки RTX

Это изменение подчеркивает акцент компании на развитии и интеграции технологий искусственного интеллекта в свои продукты.

Новый слоган появился на фоне стремительного роста интереса к ИИ и расширения его применения, включая технологии DLSS, ChatRTX и тд, которые уже стали неотъемлемой частью экосистемы NVIDIA.

Фраза также отражает усилия компании по обеспечению «ИИ ПК» — мощных пользовательских платформ, которые могут обрабатывать сложные задачи с использованием ИИ.

Теперь новый слоган используется в официальных логотипах, которые можно увидеть на продуктах, предлагаемых OEM-партнерами NVIDIA, а также на готовых ПК и ноутбуках с GeForce RTX.