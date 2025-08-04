NVIDIA обрушит цены на RTX 50 из-за переизбытка запасов на складах

По данным источников на азиатском форуме Chiphell, предложение видеокарт существенно превысило рыночный спрос и для восстановления баланса компания планирует широкомасштабные скидки в сотрудничестве с партнёрами по выпуску графических ускорителей.

Ситуация контрастирует с дефицитом, наблюдавшимся в момент выхода RTX 50XX. Теперь же каналы поставок перегружены и розничные продажи идут хуже ожидаемого.