NVIDIA обрушит цены на RTX 50 из-за переизбытка запасов на складах

NVIDIA обрушит цены на RTX 50 из-за переизбытка запасов на складахСамое время обновить свой ПК
По данным источников на азиатском форуме Chiphell, предложение видеокарт существенно превысило рыночный спрос и для восстановления баланса компания планирует широкомасштабные скидки в сотрудничестве с партнёрами по выпуску графических ускорителей.
Ситуация контрастирует с дефицитом, наблюдавшимся в момент выхода RTX 50XX. Теперь же каналы поставок перегружены и розничные продажи идут хуже ожидаемого.
Это уже отразилось на ценах: например, RTX 5070 подешевела до $579, а RTX 5060 — до $335. В августе ожидаются ещё более заметные скидки, поскольку NVIDIA стремится очистить склады и стимулировать покупки перед запуском новых моделей.
Компания также, по слухам, сократила поставки RTX 50XX более чем на 30%. Пользователям, планирующим обновление видеокарты, стоит следить за ценами — ближайшие месяцы могут стать удачным временем для покупки.