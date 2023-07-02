NVIDIA обвинили в намеренном ухудшении дешёвых видеокарт, чтобы подтолкнуть к покупке более дорогих моделей

NVIDIA обвинили в намеренном ухудшении дешёвых видеокарт, чтобы подтолкнуть к покупке более дорогих моделейПолучилось вполне аргументированно
Популярный YouTube-канал Hardware Unboxed опубликовал новое видео, в котором рассказал о глобальных изменениях ценовой политики компании NVIDIA в отношении видеокарт GeForce RTX 40ХХ.
Так, ранее топовые видеоадаптеры были предназначены для состоятельных энтузиастов, готовых заплатить больше за небольшой прирост производительности. При этом более доступные модели всё равно сохраняли приемлемую производительность.
Однако сейчас разница в производительности между видеокартами соответствует разрыву в цене. Например, RTX 4060 значительно медленнее RTX 4070 Ti при схожих с предшественниками ценах.
По мнению экспертов, NVIDIA намеренно снижает привлекательность бюджетных видеокарт, чтобы стимулировать продажи более дорогих моделей и увеличить свою прибыль. Именно поэтому более низкая производительность стала отличительной чертой младших видеокарт Ada Lovelace.