NVIDIA объяснила, почему ноутбучная RTX 5050 получила GDDR7, а десктопная — GDDR6

Как пояснила компания, главная причина — энергоэффективность. Память GDDR7 потребляет меньше энергии при той же или даже более высокой скорости, что критично для ноутбуков с ограниченным энергопотреблением.

У ноутбучной RTX 5050 заявлена пропускная способность 384 ГБ/с, тогда как у настольной — 320 ГБ/с, при одинаковой 128-битной шине и объёме памяти 8 ГБ.

При этом NVIDIA признала, что и десктопный вариант тоже мог бы выиграть от GDDR7 благодаря лучшей пропускной способности и разгону. Однако GDDR7 дороже, а также пока менее доступна, что делает её использование нецелесообразным для бюджетного сегмента, особенно при заявленном TDP в 130 Вт.

Таким образом, решение использовать GDDR7 в ноутбуках обусловлено оптимизацией под мобильные условия, тогда как в десктопах пока побеждает цена и стабильность поставок. В будущем, возможно, появится и десктопная RTX 5050 с GDDR7.