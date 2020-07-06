Компьютеры
Сегодня 17:51
NVIDIA объявила о возможном повышении цен на видеокарты
Лишь бы это не было связано с “молчаливым” переносом анонса новых устройств на 2021 год
В сети появилась крайне грустная для любителей компьютерной техники информация - NVIDIA, в рамках рассылки своим партнерам-изготовителям 3D-карт, объявила о скором возможном повышении цен на видеокарты.
Так, ближайшее обновление цен может случиться уже в текущем месяце, а затем актуальные GPU должны подорожать в течение третьего квартала 2020 года. Что интересно, самой компанией подобное решение мотивируют распродажей “618” в Китае, в результате которой образовался определенный дефицит видеокарт, а также повышением активности со стороны майнеров.
Стоит отметить, что подобный ход NVIDIA кажется достаточно странным, так как компания, от которой ждут анонса нового поколения видеокарт в ближайшее время, наоборот должна “расчищать” склады от устаревшей продукции, а не повышать на нее цену. Возможно, это может говорить о том, что планы “зеленых” относительно даты презентации все же изменились и новинки будут показаны лишь в 2021 году.