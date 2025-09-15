NVIDIA опровергла слухи о прекращении выпуска RTX 50XX Founders Edition

Компания заявила, что все модели серии продолжают производиться, а их исчезновение из онлайн-магазина связано лишь с временным отсутствием на складе.

Ранее в сети появлялись сообщения о том, что снятие карт RTX 5090 FE и RTX 5080 FE с сайта связано с их «концом жизненного цикла» (EOL) и подготовкой к запуску линейки RTX 50XX SUPER. Однако NVIDIA отметила, что подобные слухи не имеют под собой оснований.

Представитель компании пояснил, что Founders Edition всегда были продуктами с ограниченным тиражом и их регулярно убирают с витрины в случае распродажи партии, чтобы вернуть после пополнения запасов. То же самое происходило и с серией RTX 40XX.

На данный момент: