NVIDIA опровергла слухи о запуске линейки RTX 50XX SUPER в 2025 году

Однако источники, близкие к NVIDIA, утверждают, что эти данные не соответствуют действительности. Компания продолжает сосредотачиваться на текущей линейке RTX 50XX, которая только недавно начала массово выходить на рынок по рекомендованным ценам.

По словам инсайдеров, никаких планов по запуску «SUPER»-версий в этом году не было, и даже на CES 2026 таких анонсов ожидать не стоит.

При этом слухи о «переносе» релиза также названы ложными — NVIDIA изначально не планировала запуск в 2025 году. По словам аналитиков, распространение подобных сообщений может быть попыткой искусственно раскачать рынок, чтобы пользователи начали распродавать текущие RTX 50XX из опасений падения стоимости.

Тем не менее, компания не исключает появления серии RTX 50XX SUPER в будущем. Но когда это произойдет, NVIDIA обещает организовать масштабный анонс с партнёрами, «в фирменном SUPER-стиле».