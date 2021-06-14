NVIDIA отказалась выпускать новые драйверы видеокарт для Windows 7

Решение о прекращении поддержки устаревших систем связано, в первую очередь, с паданием доли компьютеров, на которые они установлены. Согласно статистике, которую предоставляет онлайн-магазин Steam, Windows 7 установлена всего на 2% устройств, в то время как актуальная Windows 10 работает на 93% компьютеров. Еще одна причина - безопасность, которую все сложнее обеспечить на предыдущих версиях Windows.

Остановка поддержки затронет только "игровые" драйверов Game Ready, Creator Ready же это не должно коснуться, драйвер будет поставляться, как и ранее. Однако сколько продержится цикл обновлений - неизвестно, об этом представители компании ничего не сказали.