NVIDIA перестала обновлять сразу два поколения своих видеокарт

В «немилость» компании попали решения, построенные на базе архитектуры Kepler. Таким образом, их владельцы теперь лишены возможности обновлять драйвера, а это значит, что со временем они также не смогут запускать некоторые новейшие игры хотя бы на минимальных настройках, пишет Videocardz.

Вот список моделей, которые больше не получать ни единого обновления:

линейка TITAN: GeForce GTX TITAN, GeForce GTX TITAN Black, GeForce GTX TITAN Z

линейка GeForce 700: GeForce GTX 780 Ti, GeForce GTX 780, GeForce GTX 770, GeForce GTX 760, GeForce GTX 760 Ti (OEM), GeForce GT 740, GeForce GT 730, GeForce GT 720, GeForce GT 710

линейка GeForce 600: GeForce GTX 690, GeForce GTX 680, GeForce GTX 670, GeForce GTX 660 Ti, GeForce GTX 660, GeForce GTX 650 Ti BOOST, GeForce GTX 650 Ti, GeForce GTX 650, GeForce GTX 645, GeForce GT 640, GeForce GT 635, GeForce GT 630

Что интересно, видеокарты GeForce GTX 750 Ti, GTX 750 и GTX 745 построены на другой архитектуре — Maxwell. А это значит, что пока что NVIDIA продолжит их поддержку.