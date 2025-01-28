NVIDIA перестанет обновлять драйверы легендарных видеокарт GTX 9XX и GTX 10XX

Эти карты, такие как GTX 970, 980 Ti, 1060 и 1080 Ti, долгое время считались эталоном соотношения цены и производительности, а в декабре 2024 года на них приходилось 10.75% пользователей Steam.

Согласно данным обновления CUDA Toolkit 12.8, поддержка этих архитектур будет «заморожена» в будущих версиях.

Опираясь на опыт с Kepler (GTX 7XX), который поддерживался два года после прекращения поддержки CUDA, можно предположить, что GTX 9XX и 10XX будут получать обычные драйверы до 2026 года.

Несмотря на устаревание, эти карты остаются популярными благодаря своей надёжности и универсальности.

Например, GTX 980 Ti всё ещё используется в специфичных задачах, таких как работа с ЭЛТ-мониторами высокого разрешения.