NVIDIA перестанет обновлять драйверы легендарных видеокарт GTX 9XX и GTX 10XX

Опубликовано 28 января 2025, 07:451 мин.
NVIDIA перестанет обновлять драйверы легендарных видеокарт GTX 9XX и GTX 10XXСначала CUDA, потом и полноценные
NVIDIA объявила о завершении поддержки архитектур Maxwell и Pascal, лежащих в основе видеокарт серий GTX 9XX и GTX 10XX.
Эти карты, такие как GTX 970, 980 Ti, 1060 и 1080 Ti, долгое время считались эталоном соотношения цены и производительности, а в декабре 2024 года на них приходилось 10.75% пользователей Steam.
Согласно данным обновления CUDA Toolkit 12.8, поддержка этих архитектур будет «заморожена» в будущих версиях.
Опираясь на опыт с Kepler (GTX 7XX), который поддерживался два года после прекращения поддержки CUDA, можно предположить, что GTX 9XX и 10XX будут получать обычные драйверы до 2026 года.
Несмотря на устаревание, эти карты остаются популярными благодаря своей надёжности и универсальности.
Например, GTX 980 Ti всё ещё используется в специфичных задачах, таких как работа с ЭЛТ-мониторами высокого разрешения.