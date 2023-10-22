NVIDIA перевыпустит видеокарту RTX 4080, сделав её ещё ближе к флагманской RTX 4090

Согласно утечке, обновлённая версия RTX 4080 получит 20 ГБ памяти, что на 4 ГБ больше, чем у текущей модели.

Это также предполагает использование более широкой 320-битной шины памяти. Вероятно, названные изменения позволят новинке приблизиться по производительности к флагманской модели — RTX 4090.

Также предполагается, что и RTX 4070 получит обновление в виде версии SUPER, которая будет оснащена 16 ГБ памяти и, возможно, более широкой шиной памяти.

Стоит отметить, что все эти данные пока что являются слухами, и официального подтверждения от NVIDIA ещё не поступало. Тем не менее, если утечки окажутся верными, обновлённая линейка RTX 40 обещает стать ещё более мощной и интересной.