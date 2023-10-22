NVIDIA перевыпустит видеокарту RTX 4080, сделав её ещё ближе к флагманской RTX 4090

NVIDIA перевыпустит видеокарту RTX 4080, сделав её ещё ближе к флагманской RTX 4090Фанаты явно обрадуются такому развитию событий
Слухи о предстоящем обновлении линейки видеокарт NVIDIA RTX 40 не утихают. На этот раз информация касается модели RTX 4080, которая, по слухам, может получить версию с увеличенным объёмом памяти.
Согласно утечке, обновлённая версия RTX 4080 получит 20 ГБ памяти, что на 4 ГБ больше, чем у текущей модели.
Это также предполагает использование более широкой 320-битной шины памяти. Вероятно, названные изменения позволят новинке приблизиться по производительности к флагманской модели — RTX 4090.
Также предполагается, что и RTX 4070 получит обновление в виде версии SUPER, которая будет оснащена 16 ГБ памяти и, возможно, более широкой шиной памяти.
Стоит отметить, что все эти данные пока что являются слухами, и официального подтверждения от NVIDIA ещё не поступало. Тем не менее, если утечки окажутся верными, обновлённая линейка RTX 40 обещает стать ещё более мощной и интересной.