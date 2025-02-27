NVIDIA поборола «черный экран смерти» в RTX 50XX, 40XX и 30XX. Но есть нюанс

Опубликовано 27 февраля 2025, 08:341 мин.
NVIDIA поборола «черный экран смерти» в RTX 50XX, 40XX и 30XX. Но есть нюансКоторый не понравится многим владельцам карт компании
Геймеры давно жалуются на проблему «черного экрана» в видеокартах NVIDIA, но теперь компания выпустила исправление.
Некоторые владельцы RTX 5090 и RTX 5080 уже получили обновление VBIOS, которое устраняет баг. Так, пользователь Reddit подтвердил, что патч для MSI Gaming Trio 5090 OC полностью исправил проблему.
NVIDIA признала наличие бага и подтвердила, что исправление будет доступно для других видеокарт уже на этой неделе.
Однако есть нюанс: не все модели получат обновление VBIOS. Для большинства видеокарт будет выпущен обычный драйвер, который должен исправить ситуацию.
Официально NVIDIA не раскрывает причину проблемы, но среди возможных факторов называют BIOS-ошибки, несовместимость с PCIe 5.0 и программные сбои. Теперь остается дождаться полной версии исправлений.