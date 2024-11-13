NVIDIA почти отказалась от производства видеокарт RTX 40XX — все мощности уходят на RTX 50XX

Опубликовано 13 ноября 2024, 07:381 мин.
NVIDIA почти отказалась от производства видеокарт RTX 40XX — все мощности уходят на RTX 50XXВлияние этого на рынок будет заметен лишь в будущем
Согласно информации с форума Board Channels, NVIDIA почти полностью остановила производство графических процессоров серии RTX 40XX, чтобы сосредоточиться на выпуске новых видеокарт серии RTX 50XX на базе архитектуры Blackwell.
Портал Videocardz сообщает, что компания уже закрыла производственные линии чипов AD106, которые применялись в GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4070M.
Ранее была прекращена сборка более мощных чипов AD102, AD103 и AD104, что заметно так уменьшает текущий ассортимент выпускаемых GPU поколения Ada Lovelace.
На данный момент единственный производимый чип в серии Ada Lovelace — бюджетный AD107, используемый в видеокартах GeForce RTX 4060.
По словам экспертов Videocardz, остановка производства заметно повлияет на рынок лишь через несколько месяцев, когда у партнеров NVIDIA исчерпаются остатки графических процессоров поколения RTX 40XX.