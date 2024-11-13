NVIDIA почти отказалась от производства видеокарт RTX 40XX — все мощности уходят на RTX 50XX

Портал Videocardz сообщает, что компания уже закрыла производственные линии чипов AD106, которые применялись в GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4070M.

Ранее была прекращена сборка более мощных чипов AD102, AD103 и AD104, что заметно так уменьшает текущий ассортимент выпускаемых GPU поколения Ada Lovelace.

На данный момент единственный производимый чип в серии Ada Lovelace — бюджетный AD107, используемый в видеокартах GeForce RTX 4060.

По словам экспертов Videocardz, остановка производства заметно повлияет на рынок лишь через несколько месяцев, когда у партнеров NVIDIA исчерпаются остатки графических процессоров поколения RTX 40XX.