NVIDIA подарит бесплатную копию долгожданной Diablo 4 всем покупателям видеокарт RTX 40XX

Так, ещё с марта 2023 года проект доступен для участников бета-тестирования, а в прошлом месяце NVIDIA объявила, что игра будет использовать технологию DLSS 3.

Теперь же стало известно, что покупатели всех видеокарт серии RTX 40ХХ будут участвовать в акции. Это касается и тех, кто купит уже собранные компьютеры на базе адаптера из данной линейки.

Сама акция стартует 9 мая и продлится до 13 июня 2023 года. Покупатели, которые купят видеокарту RTX 40ХХ серии или компьютер с такой видеокартой, получат код для скачивания Diablo 4.

Кроме того, они получат дополнительный контент, включая различные предметы и косметические наборы для Diablo, World of Warcraft и Diablo Immortal.

Отметим, правда, что для использования кода, покупателям потребуется учётная запись NVIDIA GeForce Experience и Battle.net.