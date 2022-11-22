Nvidia подтвердила окончательный уход из России

В одном из разделов отчёта содержится информация о том, что компания сократила поставки продукции в Россию. На отчётный период 2022 года поставки «оказались несущественны».

Как отмечается, доля российского рынка, по отношению к общемировому, составила 2% в продукции и 4% в игровых товарах. При этом не уточняется, речь только о референсных моделях видеокарт или цифра названа с учётом поставок OEM-решений.

Также Nvidia прекратила все операции в России и в 2023 году не планирует поставлять какую-либо продукцию в нашу страну.

«Мы не вносили в финансовые планы на первый квартал 2023 года продажи в России, а прямые поставки в эту страну в 2022 году оказались несущественны», — отмечено в отчёте Nvidia.