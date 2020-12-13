NVIDIA поместила в чёрный список издания, которые «неправильно» тестируют видеокарты GeForce
YouTube-канал Hardware Unboxed сообщил о том, что NVIDIA отказалась отправлять им образцы видеокарт GeForce Founders Edition, объяснив своё решение «неправильным» тестированием авторов канала. В то время, как производитель всячески акцентирует внимание на возможностях своих новинок в рейтрейсинге, журналисты продолжали делать акцент в своих обзорах на растеризации. Это, по словам Hardware Unboxed, и вывело из себя NVIDIA.
Видеокарты Founders Edition и другие продукты NVIDIA распределяются только среди СМИ, которые признают изменения в секторе игровой индустрии и понимают ценность функций, которые важны для игроков и всех, кто покупает ГП сегодня <...> Hardware Unboxed может продолжать сотрудничество с нашими партнёрами, чтобы получать на тестирование видеокарты. Конечно, у вас по-прежнему будет доступ к предварительным версиям драйверов и материалам для прессы — это не изменится. Мы готовы вернуться к этому вопросу в будущем, если ваша редакционная политика изменится.
К счастью для Hardware Unboxed, их конфликт с NVIDIA быстро стал вирусным, в результате чего компания извинилась перед обозревателями и пообещала, что никак не будет ограничивать их в раннем доступе к образцам.