NVIDIA поместила в чёрный список издания, которые «неправильно» тестируют видеокарты GeForce

Видеокарты Founders Edition и другие продукты NVIDIA распределяются только среди СМИ, которые признают изменения в секторе игровой индустрии и понимают ценность функций, которые важны для игроков и всех, кто покупает ГП сегодня <...> Hardware Unboxed может продолжать сотрудничество с нашими партнёрами, чтобы получать на тестирование видеокарты. Конечно, у вас по-прежнему будет доступ к предварительным версиям драйверов и материалам для прессы — это не изменится. Мы готовы вернуться к этому вопросу в будущем, если ваша редакционная политика изменится.