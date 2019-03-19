NVIDIA пообещала добавить поддержку трассировки лучей видеокартам GeForce GTX

По словам производителя, с выходом нового драйвера в апреле графические процессоры NVIDIA GeForce GTX на базе архитектур Pascal и Turing также смогут воспроизводить игры с трассировкой лучей, что ускорит распространение технологии и предоставит разработчикам доступ к более широкому парку оборудования.

Конечно, производительность у таких видеокарт будет ниже, чем у GeForce RTX. Тем не мене пользователи получат возможность выбирать — более качественная картинка или более высокая производительность.

Графические процессоры GeForce RTX, которые имеют специализированные ядра для трассировки лучей, покажут максимальную игровую производительность. Они обеспечивают трассировку в 2-3 раза быстрее в сочетании с более впечатляющей картинкой в играх, чем GPU без выделенных ядер.