NVIDIA пообещала неплавящийся разъем питания в видеокартах RTX 50XX

Для новой серии RTX 50XX компания обновила конструкцию разъёма питания (12V-2×6), что, по словам представителей бренда, полностью решило проблему.

Вопрос о надёжности разъёма подняли на сессии Q&A, так как мощность новых карт достигнет 575 Вт, что на 125 Вт больше, чем у RTX 4090.

NVIDIA пояснила, что причиной прошлых проблем стало неправильное подключение разъёмов, особенно с использованием адаптеров от сторонних производителей. Если разъём не был полностью вставлен, это приводило к перегреву и плавлению.

Обновлённая конструкция разъёма, по заявлению компании, прошла серьёзные изменения и тестирование за последние два года. Теперь пользователи могут не беспокоиться о перегреве.