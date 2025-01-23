NVIDIA пообещала неплавящийся разъем питания в видеокартах RTX 50XX

Опубликовано 23 января 2025, 07:011 мин.
NVIDIA пообещала неплавящийся разъем питания в видеокартах RTX 50XXСкрестим пальцы
На мероприятии Editors Day в Южной Корее NVIDIA заявила, что проблема с перегревом и плавлением разъёмов, которая была у видеокарт RTX 4090, больше не повторится.
Для новой серии RTX 50XX компания обновила конструкцию разъёма питания (12V-2×6), что, по словам представителей бренда, полностью решило проблему.
Вопрос о надёжности разъёма подняли на сессии Q&A, так как мощность новых карт достигнет 575 Вт, что на 125 Вт больше, чем у RTX 4090.
NVIDIA пояснила, что причиной прошлых проблем стало неправильное подключение разъёмов, особенно с использованием адаптеров от сторонних производителей. Если разъём не был полностью вставлен, это приводило к перегреву и плавлению.
Обновлённая конструкция разъёма, по заявлению компании, прошла серьёзные изменения и тестирование за последние два года. Теперь пользователи могут не беспокоиться о перегреве.