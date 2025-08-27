NVIDIA пообещала в 2 раза лучшую энергоэффективность в ноутбучных видеокартах на архитектуре Blackwell

Компания заявила, что мобильные видеокарты на Blackwell смогут работать вдвое эффективнее по сравнению с текущим поколением Max-Q.

Главные инновации Blackwell — это упор на нейронный рендеринг и ИИ-ускорение. Пятое поколение тензорных ядер получило поддержку FP4, что позволяет ускорять работу нейросетей и одновременно повышать энергоэффективность.

DLSS 4, например, теперь генерирует до 100% пикселей после первого кадра с помощью ИИ, снижая нагрузку на GPU и продлевая время работы ноутбуков от батареи.