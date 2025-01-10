NVIDIA попыталась оправдать ложные заявления своего главы о «сопоставимости» мощности RTX 5070 с RTX 4090

Это заявление вызвало горячие споры, так как подобное возможно только благодаря новой технологии DLSS 4.

DLSS 4 использует метод Multi Frame Generation, создавая до трех дополнительных кадров на каждый традиционно отрисованный. Это позволяет значительно увеличить частоту кадров, но вызывает дискуссии о «фальшивых» кадрах.

Эксперты отмечают, что RTX 5070 может показывать уровень RTX 4090 только в играх с поддержкой DLSS 4, например, в Cyberpunk 2077, где частота кадров выросла с 27 до 243 FPS.

NVIDIA выступила с заявлением, что DLSS 4 «предсказывает будущее», минимизируя задержку. Однако компания признала, что чисто растеризационной мощности RTX 5070 всё равно недостаточно, чтобы сравниться с RTX 4090 без DLSS.

Этот случай демонстрирует, что будущее гейминга связано с технологиями масштабирования и генерации кадров.