Компьютеры
Сегодня в 11:41
NVIDIA посоветовала пользователям удалить свежее обновление Windows 10
И в целом правильно сделала
Свежее обновление Windows 10 под номером KB5001330 получилось достаточно проблемным. Из-за него, например, часть пользователи не может войти в папки «Мои документы» и «Изображения». Но есть и более серьёзные случаи, при которых возникает «синий экран смерти», а также полный отказ системы от загрузки.
Теперь же стало известно, что недавний апдейт от Microsoft получился настолько неудачным, что даже компания NVIDIA порекомендовала пользователям удалить его. Как пишет ITHome, связано это с тем, что KB5001330 приводит ещё и к проблемам с играми.
Стоит отметить, что способ достаточно действенный. При этом до сих пор непонятно, в курсе ли сама Microsoft о качестве релиза Windows 10. По крайней мере, никто ничего не обещал исправить.