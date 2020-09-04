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Компьютеры
Сегодня 15:21

NVIDIA предложила объединить две флагманские видеокарты RTX 3090 за 6 тысяч рублей

Учитывая цену самого адаптера, цена не так уж и высока
На днях производитель видеокарт NVIDIA представил сразу несколько новинок — флагманские видеоадаптеры RTX 3070, RTX 3080 и RTX 3090. И именно для объединения нескольких устройств последней модели компания предложила воспользоваться “мостиком” за 6 тыс рублей!

Подобный способ объединения мощностей сразу двух видеокарт стало возможным, так как NVIDIA RTX 3090 имеет в наличии интерфейс — именно с его помощью пользователи имеют возможность “связать” сразу два одинаковых адаптера. И необходимое для этих целей устройство уже можно приобрести на официальном сайте NVIDIA по цене в 80 долларов или 6 тыс рублей. Правда, пока что подобная возможность имеется лишь у владельцев ПК за рубежом — на русском сайте производителя мостик хоть и представлен, но его цена остается неизвестной.

Напомним, что линейка RTX 30xx, по словам NVIDIA, стала одной из самых прорывных за последнее время. В числе прочих ее особенностей, компания называет то, что именно благодаря новым комплектующим для ПК, технология трассировки лучшей второго поколения станет стандартом для игровой индустрии.