Nvidia предоставит Японии ПО для создания гибридного квантового суперкомпьютера

Япония известна как страна с самыми большими — даже больше, чем в США — субсидиями для полупроводниковой промышленности и развития технологий ИИ. И уже несколько лет Япония в коллаборации с Nvidia разрабатывает систему квантовых вычислений, для которой американская компания поставляет графические процессоры. Но теперь речь идёт об обеспечении ABCI-Q специализированным прикладным ПО для квантовых вычислений через облачную платформу.

Nvidia сотрудничает с исследовательскими лабораториями в Германии и Великобритании в области квантовых вычислений, но более широкое сотрудничество в области программного обеспечения — большая редкость.

К тому же квантовые компьютеры отлично подходят для исследования лекарств и оптимизации логистики, а также для ряда других областей. И, хотя квантовые компьютеры способны решать задачи, слишком сложные для обычных компьютеров, такие машины склонны к ошибкам даже при незначительных изменениях в окружающей среде.

Поэтому их объединение с суперкомпьютером решает эту проблему, делая систему более удобной для сложной обработки данных. А для этого как раз и необходимо прикладное ПО.