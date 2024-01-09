NVIDIA представила линейку видеокарт RTX 40XX Super

NVIDIA представила линейку видеокарт RTX 40XX SuperДа, мы все же дождались
NVIDIA официально представила серию видеокарт RTX 40ХХ SUPER, включая модели RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER.
Эти новые адаптеры обещают улучшенные характеристики и производительность по сравнению с их предшественниками.
RTX 4080 SUPER, ценой в $999, предлагает 10240 CUDA ядер, 16 ГБ памяти GDDR6X и общую графическую мощность (TGP) 320 Вт.
Эта модель потребляет около 246 Вт во время игры и всего 15 Вт в режиме ожидания. Официальный запуск RTX 4080 SUPER запланирован на 31 января.
RTX 4070 Ti SUPER, стоимостью $799, оснащена 8448 CUDA ядрами и 16 ГБ памяти GDDR6X. Средняя мощность во время игры составляет 226 Вт, а в режиме ожидания — 12 Вт. Эта модель будет доступна с 24 января.
RTX 4070 SUPER, ценой в $599, представляет собой наиболее значительное улучшение в серии, обеспечивая увеличение ядер на 20% по сравнению с не-SUPER версией. Эта модель имеет 7680 CUDA ядер и ожидаемое потребление энергии во время игры 200 Вт. Официальный запуск RTX 4070 SUPER запланирован на 17 января.