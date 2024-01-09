NVIDIA представила линейку видеокарт RTX 40XX Super

RTX 4070 Ti SUPER, стоимостью $799, оснащена 8448 CUDA ядрами и 16 ГБ памяти GDDR6X. Средняя мощность во время игры составляет 226 Вт, а в режиме ожидания — 12 Вт. Эта модель будет доступна с 24 января.

RTX 4070 SUPER, ценой в $599, представляет собой наиболее значительное улучшение в серии, обеспечивая увеличение ядер на 20% по сравнению с не-SUPER версией. Эта модель имеет 7680 CUDA ядер и ожидаемое потребление энергии во время игры 200 Вт. Официальный запуск RTX 4070 SUPER запланирован на 17 января.