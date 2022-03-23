NVIDIA представила новую видеокарту в линейке Ampere

Отличительной особенностью модели является выход в двух вариантах. Первая — стационарная, которая предназначена для рабочих станций и оснащается графическим процессором GA102 и 10 240 CUDA-ядрами.

Данный вариант соответствует спецификациям RTX 3080 Ti, правда при этом снабжается памятью GDDR6 с EEC, а не GDDR6X. Адаптер получил 24 ГБ памяти и работают со скоростью 16 Гбит/с через 384-битную шину.

Мобильная же версия RTX A5500 работает на GPU GA103 с 7424 CUDA-ядрами. В данный вариант добавили лишь 16 ГБ видеопамяти GDDR6.