NVIDIA представила новую видеокарту в линейке Ampere

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NVIDIA представила новую видеокарту в линейке AmpereВ первую очередь она будет интересна профессионалам
В рамках прошедшей GTC 2022 компания NVIDIA представила не только графический ускоритель H100 на основе новой архитектуры Hopper. IT-гигант также представил сразу семь новых устройств, одним из которых оказалась NVIDIA RTX A5500.
Отличительной особенностью модели является выход в двух вариантах. Первая — стационарная, которая предназначена для рабочих станций и оснащается графическим процессором GA102 и 10 240 CUDA-ядрами.
Данный вариант соответствует спецификациям RTX 3080 Ti, правда при этом снабжается памятью GDDR6 с EEC, а не GDDR6X. Адаптер получил 24 ГБ памяти и работают со скоростью 16 Гбит/с через 384-битную шину.
Мобильная же версия RTX A5500 работает на GPU GA103 с 7424 CUDA-ядрами. В данный вариант добавили лишь 16 ГБ видеопамяти GDDR6.