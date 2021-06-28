NVIDIA представила первую в мире видеокарту с 80 ГБ памяти

NVIDIA представила систему HGX 100. Главная область её применения — ускорение промышленного искусственного интеллекта. При этом A100 с 80 ГБ памяти — это лишь один из трёх ключевых компонентов, о которых производитель рассказал в пресс-релизе, посвящённом новинке.

Остальные два — это сетевая платформа Mellanox NDR 400G InfiniBand и софт, получивший название Magnum IO GPUDirect Storage.