NVIDIA представила первую в мире видеокарту с 80 ГБ памяти

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NVIDIA представила первую в мире видеокарту с 80 ГБ памятиВ то время как на рынке продолжается дефицит линейки Ampere
На днях в сеть утекла видеокарта NVIDIA A100, отличительной особенностью которой называли запредельное количество видеопамяти — целых 80 ГБ. И вот, спустя всего-ничего, компания официально анонсировала необычную новинку.
NVIDIA представила систему HGX 100. Главная область её применения — ускорение промышленного искусственного интеллекта. При этом A100 с 80 ГБ памяти — это лишь один из трёх ключевых компонентов, о которых производитель рассказал в пресс-релизе, посвящённом новинке.
Остальные два — это сетевая платформа Mellanox NDR 400G InfiniBand и софт, получивший название Magnum IO GPUDirect Storage.
Пропускная способность NVIDIA A100 составляет 2 ТБ/с — это на 25% больше, чем у версии с 40 ГБ памяти. Во всём остальном они идентичны друг другу: здесь всё также используется GPU GA100 с 6912 активными ядрами CUDA. Не изменились и частоты, также как и количество TFLOPS: 19,5 (FP32), 156 (TF32), 624 TOPS (INT8).