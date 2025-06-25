NVIDIA представила RTX 5050 — 2560 ядер CUDA и 8 ГБ GDDR6 за $249

В отличие от предшественницы, новинка получила более мощную конфигурацию: 2560 ядер CUDA, 8 ГБ памяти стандарта GDDR6 и поддержку всех фирменных технологий, включая DLSS 4 и трассировку лучей.

RTX 5050 работает на архитектуре Blackwell и оснащена 5-м поколением тензорных ядер (421 AI TOPS), а также 4-м поколением ядер трассировки (40 TFLOPS).

Частоты чипа — 2,31 ГГц в базовом режиме и до 2,57 ГГц в буст-режиме. Энергопотребление составляет 130 Вт, подключение осуществляется через 8-контактный разъём.

Карта оснащена четырьмя видеовыходами и тем же кодеком NVENC, что и RTX 5060. При этом RTX 5050 — единственная в линейке Blackwell, использующая устаревшую GDDR6 вместо GDDR7.

Рекомендованная цена — $249. Старт продаж ожидается во II половине июля. Некоторые партнёры уже показали кастомные версии с двухвентиляторным охлаждением и заводским разгоном.