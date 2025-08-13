NVIDIA представила RTX 5090D V2 с 24 ГБ GDDR7 — на 2% медленнее первой версии

Новинка получила то же число CUDA-ядер — 21 760, как и у международной версии RTX 5090, но объем памяти уменьшен с 32 до 24 ГБ GDDR7, а шина — 384-битная.

В сравнении с RTX 5090D, официальных тестов NVIDIA не представила, однако данные Expreview показывают, что V2 примерно на 2% медленнее предшественника. При этом стоимость осталась прежней — 16 499 юаней, но реальная цена на фоне дефицита может превышать 20 000 юаней.

Карта базируется на архитектуре Blackwell, оснащена тензорными ядрами 5-го поколения (2375 AI TOPS) и RT-ядрами 4-го поколения (318 TFLOPS). Частоты — до 2,41 ГГц в бусте и 2,01 ГГц базовая.

Для китайских ИИ-компаний, использующих версии 5090(D) в системах с турбинным охлаждением, V2 может стать основным выбором.

В международном контексте запуск значения не имеет.