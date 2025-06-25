Nvidia представила самую доступную видеокарту — GeForce RTX 5050

Опубликовано 25 июня 2025, 18:001 мин.
Nvidia представила самую доступную видеокарту — GeForce RTX 5050Из линейки Blackwell
Nvidia представила наиболее бюджетную видеокарту GeForce RTX 5050 для ПК и ноутбуков. Это самая дешёвая видеокарта и в серии Blackwell.
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RTX 5050 основана на графическом процессоре GB107 с 2560 ядрами CUDA. Оснащена видеопамятью GDDR6 на 8 ГБ с эффективной частотой 20 ГГц и 128-битной шиной. Рабочая частота устройства — от 2,31 до 2,57 ГГц, энергопотребление составляет 130 Вт.
GeForce RTX 5050 будет преемником RTX 3050 и начальным уровнем в линейке Nvidia. Старт продаж видеокарты запланирован на июль 2025 года, стоимость — $249 (около 19,5 тысяч рублей).