Nvidia представила самую доступную видеокарту — GeForce RTX 5050

RTX 5050 основана на графическом процессоре GB107 с 2560 ядрами CUDA. Оснащена видеопамятью GDDR6 на 8 ГБ с эффективной частотой 20 ГГц и 128-битной шиной. Рабочая частота устройства — от 2,31 до 2,57 ГГц, энергопотребление составляет 130 Вт.

GeForce RTX 5050 будет преемником RTX 3050 и начальным уровнем в линейке Nvidia. Старт продаж видеокарты запланирован на июль 2025 года, стоимость — $249 (около 19,5 тысяч рублей).