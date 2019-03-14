Компания NVIDIA представила видеокарту GeForce GTX 1660. Новый графический ускоритель, как и его старший брат GeForce GTX 1660 Ti, построен на базе чипа TU116 и использует архитектуру Turing.

Как и GeForce GTX 1660 Ti, новый ускоритель не получил функцию трассировки лучей в реальном времени, которая имеется в карточках серии RTX. Но зато видеокарта предлагает самую низкую цену в имеющейся линейке Turing.

Видеокарта оснащена 1408 ядрами CUDA, 6 ГБ памяти GDDR5 со скоростью 8 Гбит/с. Частота составляет 1530 МГц, в режиме Boost — 1785 МГц. TDP новинки составляет 120 Вт.

По подсчётам производителя, GeForce GTX 1660 в разрешении Full HD в среднем на 30% быстрее, чем GeForce GTX 1060 3 ГБ, на 15%, чем GTX 1060 6 ГБ, на 68% GTX 970 и на 110% GTX 960.

Рекомендованная цена GeForce GTX 1660 для российского рынка – 17 990 рублей, для США — $219.