NVIDIA представит для Китая RTX 5090D v2 вместо 5090DD — 24 ГБ GDDR7 и 384-битная шина

Как сообщают источники MEGAsizeGPU и HKEPC, карточка поступит в продажу в августе 2025 года и будет отличаться от оригинала конфигурацией памяти. Так, RTX 5090D v2 получит 24 ГБ видеопамяти GDDR7 и 384-битную шину.

Несмотря на уменьшенный объём VRAM (в оригинале — 32 ГБ), карта сохранит полноценное число ядер CUDA (21 760) и теплопакет 575 Вт. При этом стоимость устройства, по данным инсайдеров, существенно не изменится.

Новая маркировка «v2» должна упростить различие между оригинальной RTX 5090 и D-версией. Напомним, что RTX 5090D изначально создавалась как «безопасная» альтернатива для китайского рынка, но теперь исчезает из продажи, уступая место новому варианту.

Игровая производительность карты вряд ли пострадает, однако некоторые пользователи уже задаются вопросом, почему при снижении объёма памяти NVIDIA не переименовала модель в RTX 5080 Ti.