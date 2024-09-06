NVIDIA представит флагманские видеокарты RTX 5090 и 5080 уже в сентябре 2024 года

Свежая линейка будет основана на архитектуре Blackwell, а производители уже работают над системами охлаждения для этих мощных устройств.

Ожидается, что RTX 5090 получит TGP (общее энергопотребление) до 600 Вт, что на 50 Вт больше, чем предполагалось ранее. RTX 5080 будет чуть менее мощной, с TGP в районе 350–400 Вт.

Изначально предполагалось, что видеокарты появятся на CES 2025, но предварительная информация указывает на возможный анонс уже совсем скоро, в сентябре 2024-го.

Стоит признать, что столь мощные видеокарты требуют продвинутых решений по охлаждению. И возможная задержка из-за производителей модулей охлаждения вполне оправдана.