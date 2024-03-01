NVIDIA представит линейку видеокарт RTX 40XX Super уже черезе неделю на CES 2024

NVIDIA представит линейку видеокарт RTX 40XX Super уже черезе неделю на CES 2024А там и до старта продаж рукой подать
NVIDIA готовится к запуску своей новой серии видеокарт RTX 40XX Super, которые будут представлены на выставке CES 2024 уже через неделю.
Согласно последним утечкам, компания планирует представить три новые модели: RTX 4080 Super, 4070 Ti Super и 4070 Super.
Новые адаптеры являются частью стратегии NVIDIA по обновлению ассортимента среди текущего поколения GPU. Ожидается, что новые модели будут иметь улучшенные характеристики по сравнению с предшественниками, включая увеличенное количество ядер CUDA и возможно, больший объем VRAM.
Серия RTX 40XX Super построена на архитектуре Ada Lovelace и предназначена для того, чтобы конкурировать с последними предложениями AMD в серии RX 7000. Ожидается, что новые видеокарты поступят в продажу вскоре после их анонса на CES.