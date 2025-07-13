Nvidia предупредила о риске атак на GPU из-за особенностей видеопамяти GDDR6

Rowhammer — аппаратная ошибка, которая возникает из-за близкого расположения ячеек памяти друг к другу. Атаки Rowhammer могут привести к отказу в обслуживании, повреждению данных или повышению привилегий. Исследователи безопасности Nvidia сообщили, что подтвердили практическую реализацию атак Rowhammer.

Специалисты разработали GPUHammer — метод атаки, позволяющий изменять биты в памяти графического процессора. При этом отмечается, что атаки Rowhammer на графические процессоры возможны, хотя на GDDR6 они менее вероятны из-за высокой задержки и быстрого обновления.

Как сообщает портал Bleeping Computer со ссылкой на отчёт Nvidia, ECC-коды (Error Correction Code) — метод обнаружения и исправления ошибок в передаваемых данных — могут обеспечить целостность данных и предотвратить критические ошибки в работе графических процессоров. Для GPU, используемых в рабочих станциях и центрах обработки данных, необходимо включить ECC на системном уровне для предотвращения критических ошибок. Но это может привести к замедлению вычислений с использованием машинного обучения и потере памяти.